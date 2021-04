**Pd: arriva la Next generation, 'marea di idee per scuotere il partito'** (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Oggi mettiamo un tassello, facciamo un passo in avanti in un percorso per costruire una marea positiva, non una corrente, fatta di idee e di impegno, capace di scuotere e superare le difficoltà del partito e della politica in vista delle prossime scadenze, le Agorà democratiche, le amministrative e le elezioni politiche". Brando Benifei ha sintetizzato, nel suo intervento su Facebook, lo spirito di Next generation Pd, l'iniziativa lanciata da un gruppo di giovani amministratori e rappresentanti delle istituzioni dem battezzata oggi in un lungo evento on line. Tra gli interventi, oltre a quello del capo delegazione Pd all'Europarlamento, anche quello del sindaco di Gallipoli Stefano Minerva; dei consiglieri e capigruppo regionali come Luca Garibaldi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Oggi mettiamo un tassello, facciamo un passo in avanti in un percorso per costruire unapositiva, non una corrente, fatta die di impegno, capace die superare le difficoltà dele della politica in vista delle prossime scadenze, le Agorà democratiche, le amministrative e le elezioni politiche". Brando Benifei ha sintetizzato, nel suo intervento su Facebook, lo spirito diPd, l'iniziativa lanciata da un gruppo di giovani amministratori e rappresentanti delle istituzioni dem battezzata oggi in un lungo evento on line. Tra gli interventi, oltre a quello del capo delegazione Pd all'Europarlamento, anche quello del sindaco di Gallipoli Stefano Minerva; dei consiglieri e capigruppo regionali come Luca Garibaldi e ...

