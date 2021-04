Parma-Crotone, infortunio muscolare per Man: al suo posto entra Gervinho (Di sabato 24 aprile 2021) Tanta sfortuna per D’Aversa nei minuti iniziali di Parma-Crotone. La squadra ducale dopo essere passata in svantaggio deve fare anche i conti con l’infortunio di uno dei giocatori più rappresentativi, vale a dire Dennis Man. Si tratta di un problema muscolare al flessore e deve uscire dopo appena venti minuti: al suo posto in campo ecco Gervinho, oggi escluso inizialmente. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Tanta sfortuna per D’Aversa nei minuti iniziali di. La squadra ducale dopo essere passata in svantaggio deve fare anche i conti con l’di uno dei giocatori più rappresentativi, vale a dire Dennis Man. Si tratta di un problemaal flessore e deve uscire dopo appena venti minuti: al suoin campo ecco, oggi escluso inizialmente. SportFace.

