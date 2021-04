Pagelle Genoa-Spezia 2-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di sabato 24 aprile 2021) Le, ie ildi2-0, match della trentatreesima giornata di. Le reti dei subentrati Scamacca (63?) e Shomurodov (86?) permettono ai rossoblù di conquistare i tre punti in un match salvezza che sorride ai rossoblù. Una vittoria mai in discussione per ilche nel primo tempo aveva sfiorato il gol con Destro dopo un errore di Provedel e si era visto annullare dal var un gol a Pandev. La squadra di Ballardini sale a quota 36 punti in classifica e avvicina i 40, obiettivo designato per la salvezza. Resta in zona calda lo, fermo a 33 punti e senza vittorie da tre giornate di campionato.(3-5-2): Perin 6, Masiello 6, Biraschi 6,5, Criscito ...

