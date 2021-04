Omicidio ad Avellino | ucciso dipendente Fca | arrestati la figlia e il fidanzato ventenne

Advertising

bassairpinia : AVELLINO. Omicidio in città, fidanzati uccidono padre di lei - - andreascan76 : RT @ottopagine: Omicidio al corso, fermati figlia e fidanzato #Avellino - qnazionale : Avellino, uomo ucciso a coltellate dalla figlia e dal fidanzato - PalermoToday : Aldo Gioia ucciso a coltellate: la figlia diciottenne e il fidanzato fermati nella notte - Today_it : Aldo Gioia ucciso a coltellate: la figlia diciottenne e il fidanzato fermati nella notte -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Avellino

L'aggressione è avvenuta davanti alla moglie e all'altra figlia del 53enne che, una volta soccorso e trasportato in condizioni disperate all'ospedale Moscati di, è morto. L'è ...nella notte ad. È accaduto in un appartamento del centralissimo corso Vittorio Emanuele . È stato ucciso un 53enne, dipendente dello stabilimento Fca di Pratola Serra. Sono stati ...Avellino – Nella tarda serata di ieri a Corso Vittorio Emanuele un uomo di 53 anni è stato accoltellato all’interno della propria abitazione. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo era in casa, insiem ...Un terribile e aberrante episodio di violenza quello che si è verificato, nella tarda serata di ieri, ad Avellino in pieno centro: Aldo Gioia, un uomo di 53 anni, dipendente della Fca di Pratola Serra ...