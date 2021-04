Olimpiadi, gesti politici vietati sul podio (Di sabato 24 aprile 2021) Nessun pugno alzato sul podio, nessun a inginocchiarsi al momento dell’inno, nessuna discesa dal podio per protesta. I prossimi giochi non avranno momenti diventati iconici nello sport olimpico. Il Comitato Olimpico internazionale, in accordo con gli sportivi, ha stabilito regole precise per le Olimpiadi di Tokyo della prossima estate e per quelle invernali di Pechino del 2022 che dovranno essere evento solo sportivo. Nessun riferimento a politica o religione. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 aprile 2021) Nessun pugno alzato sul podio, nessun a inginocchiarsi al momento dell’inno, nessuna discesa dal podio per protesta. I prossimi giochi non avranno momenti diventati iconici nello sport olimpico. Il Comitato Olimpico internazionale, in accordo con gli sportivi, ha stabilito regole precise per le Olimpiadi di Tokyo della prossima estate e per quelle invernali di Pechino del 2022 che dovranno essere evento solo sportivo. Nessun riferimento a politica o religione.

