MLS | Lletget squalificato e multato per aver pronunciato insulti omofobi sui social

(Di sabato 24 aprile 2021) Il centrocampista dei Los Angeles Galaxy Sebastianè statodalla MLS per due giornate perun insulto omofobo sui. Oltre alla squalifica, che gli faranno saltare le partite contro New York Red Bulls Seattle Sounders, al giocatore è stata comminata una multa, di importo non precisato. L’insulto di natura omofoba è statodel giocatore in un video postato, e poi prontamente rimosso, su Instagram. Inoltre, il classe ’92 dovrà anche frequentare un corso di formazione ed educazione all’equità, diversità e inclusione. Il giocatore ha riconosciuto l’errore e il brutto esempio dato ai ragazzi che seguono il campionato statunitense, dichiarando: “Ho sbagliato e sto cercando di assumermi la piena responsabilità. Ho ...