Mediaset | il conduttore va via dopo 35 anni e lancia accuse pesantissime

In arrivo una denuncia nei confronti del giornalista dopo la dichiarazione rilasciata: Mediaset che non ci sta e in una nota chiarisce tutto. dopo l'annuncio che Maurizio Pistocchi, volto storico di Mediaset, lascerà dal prossimo luglio Cologno Monzese, è arrivata la reazione del giornalista. Un duro sfogo sulle pagine del Corriere della sera che non è passato inosservato e non è stato sicuramente visto di buon occhio dai vertici Mediaset e per questa ragione è arrivata la denuncia da parte dell'azienda. Maurizio Pistocchi con l'amaro in bocca aveva dichiarato: "Anche la storie d'amore belle finiscono, la mia con Mediaset è durata tantissimi anni, ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo trovato ...

