Mediaset denuncia Maurizio Pistocchi dopo l'intervista al Corriere della Sera (Di sabato 24 aprile 2021) Mediaset denuncia Maurizio Pistocchi. Come riporta la versione online del Corriere della Sera, tale decisione arriva dopo l'intervista rilasciata dal giornalista in cui aveva formulato accuse nei confronti dell'azienda di Cologno Monzese, ritenute "gravi, false e diffamatorie". Con una nota, Mediaset smentisce l'esistenza di «presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento» e annuncia di aver «dato mandato ai propri legali di tutelare la propria immagine nelle competenti sedi giudiziarie». LEGGI ANCHE –> Nainggolan-Pistocchi, lite su Twitter tra il neo acquisto del Cagliari e il giornalista Sulla vicenda si è espresso anche il comitato di redazione di ...

