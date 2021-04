Marcella Bella: chi è, figli, marito, fratello, compagno, vita privata e curiosità (Di sabato 24 aprile 2021) Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alla vita della celebre cantante italiana, che sarà ospite di Ballando con le stelle. Dall’infanzia alla passione per la musica, dal successo fino ad arrivare alla vita privata di Marcella Bella! Chi è Marcella Bella Nasce a Catania, il 18 giugno del 1952, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Sin da piccola è appassionata di musica e ama cantare. La sua carriera nel mondo della discografia comincia negli anni ’70, quando vince l’edizione del 1973 del Festivalbar e conquista il pubblico con la sua storica canzone “Montagne verdi”. L’artista, nel corso degli anni, partecipa per ben otto volte al Festival di Sanremo. Ha anche condotto “Una serata Bella”, in compagnia di Alfonso Signorini e tanti altri ... Leggi su newsitaliane (Di sabato 24 aprile 2021) Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi alladella celebre cantante italiana, che sarà ospite di Ballando con le stelle. Dall’infanzia alla passione per la musica, dal successo fino ad arrivare alladi! Chi èNasce a Catania, il 18 giugno del 1952, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Sin da piccola è appassionata di musica e ama cantare. La sua carriera nel mondo della discografia comincia negli anni ’70, quando vince l’edizione del 1973 del Festivalbar e conquista il pubblico con la sua storica canzone “Montagne verdi”. L’artista, nel corso degli anni, partecipa per ben otto volte al Festival di Sanremo. Ha anche condotto “Una serata”, in compagnia di Alfonso Signorini e tanti altri ...

