Lotta, Europei 2021: nella greco-romana Kakhelashvili in semifinale, Kabaloev spera nei ripescaggi (Di sabato 24 aprile 2021) Arriva un'altra semifinale per l'Italia agli Europei 2021 di Lotta, in scena a Varsavia, (Polonia): nella sesta giornata della rassegna, dedicata nella mattinata alle ultime eliminatorie della greco-romana, Nikoloz Kakhelashvili riesce a raggiungere il penultimo atto nella categoria di peso olimpica dei -97 kg. Nel suo cammino Nikoloz Kakhelashvili nel turno di qualificazione approfitta dell'infortunio del serbo Mihail Kajaia e poi ai quarti sconfigge ai punti il bulgaro Kiril Milenov Milov per 2-0. Nel pomeriggio l'azzurro contenderà al temibile russo Musa Evloev un posto in finale. Non ce la fa invece nella categoria di peso olimpica dei -67 kg Zaur Kabaloev, che ...

