Advertising

sportli26181512 : L'ex mediano Volpati: 'Io, medico in pensione e vaccinatore volontario': L'ex mediano Volpati: 'Io, medico in pensi… -

Ultime Notizie dalla rete : mediano Volpati

La Gazzetta dello Sport

Una vita al servizio degli altri, da sempre. Come calciatore, Domenicoè stato ungeneroso, di quelli che non si vedono ma sono essenziali: "Una mutanda per tutti i… sederi", si definisce ancora oggi. "Il centrocampista era il mio ruolo naturale, ...E anche stavolta, in un ambito ben diverso, Domenicoha risposto "presente". Ve lo ricordate il"jolly" dello scudetto dell'Hellas Verona del 1985? Il "trattore" che proteggeva la ...La Roma Under 18 vince 2-0 contro il Sassuolo Under 18 grazie al rigore realizzato da Cassano al 69' e dalla rete messa a segno da Di Bartolo al 75' ...Continua la bagarre tra Dazn e Sky, anche per quanto riguarda i Diritti Tv di Serie B del prossimo triennio. Secondo quanto riferito da Milano Finanza, infatti, Dazn vorrebbe continuare a trasmettere ...