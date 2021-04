Advertising

Giorno_Lecco : L’ex cava dismessa non può diventare una discarica - gabdelgiovine : @donato_valerio @MinutemanItaly @Regione_Sicilia Ricovero presso qualche cava di zolfo dismessa. Lo sanno tutti che… -

Ultime Notizie dalla rete : cava dismessa

Il Giorno

L'exnon può diventare una discarica. I giudici del Tar di Milano hanno cassato l'autorizzazione con cui i funzionari di Villa Locatelli avevano concesso ai titolari della Pozzi Virgilio ...... molto vicina alle città di Salerno e dide'Tirreni, che hanno influito nella sua storia ... di cui è parroco don Andrea Caputo , con la struttura conventuale, orae contenente gli .... I giudici del Tar di Milano hanno cassato l’autorizzazione con cui i funzionari di Villa Locatelli avevano concesso ai titolari della Pozzi Virgilio Strade di Chiuso di trasformare in deposito di in ...Ieri, bandiere gialle in mano e striscioni, lo stato maggiore dell’associazione si è materializzato davanti all’area di 125mila metri quadrati che ospiterà il nuovo magazzino del discount tedesco ...