L’Economist affossa Mario Draghi: “Solo un tecnocrate, non è il salvatore della patria” (Di sabato 24 aprile 2021) A sorpresa L’Economist affossa Mario Draghi, con un ritratto impietoso dell’ex banchiere, oggi alla guida del governo italiano. “Non è il salvatore della patria. E neanche dell’Europa”. Questo il senso dell’approfondimento che l’autorevole settimanale economico dedica al nostro presidente del Consiglio. L’Economist ridimensiona i super poteri di Draghi Il tono dell’analisi, tipicamente anglosassone, ripercorre i diversi salvatori della patria degli ultimi anni italiani. Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, finendo appunto con SuperMario. Succedere a loro e a “un avvocato sconosciuto” come Giuseppe Conte può far sembrare “facile” essere statisti. In questo caso, però ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) A sorpresa, con un ritratto impietoso dell’ex banchiere, oggi alla guida del governo italiano. “Non è il. E neanche dell’Europa”. Questo il senso dell’approfondimento che l’autorevole settimanale economico dedica al nostro presidente del Consiglio.ridimensiona i super poteri diIl tono dell’analisi, tipicamente anglosassone, ripercorre i diversi salvatoridegli ultimi anni italiani. Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, finendo appunto con Super. Succedere a loro e a “un avvocato sconosciuto” come Giuseppe Conte può far sembrare “facile” essere statisti. In questo caso, però ...

Advertising

Massimilianosg3 : RT @SecolodItalia1: L’Economist affossa Mario Draghi: “Solo un tecnocrate, non è il salvatore della patria” - Thomasdr14 : RT @SecolodItalia1: L’Economist affossa Mario Draghi: “Solo un tecnocrate, non è il salvatore della patria” - lellinara : RT @Se23rex: L’Economist affossa Mario Draghi: “Solo un tecnocrate, non è il salvatore della patria” – Secolo d'Italia - razorblack66 : RT @Se23rex: L’Economist affossa Mario Draghi: “Solo un tecnocrate, non è il salvatore della patria” – Secolo d'Italia - Se23rex : L’Economist affossa Mario Draghi: “Solo un tecnocrate, non è il salvatore della patria” – Secolo d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : L’Economist affossa La Brexit affossa la moda britannica: le imprese chiedono aiuto al governo Il Sole 24 ORE