Le nuove uscite a fumetti della settimana

(Di sabato 24 aprile 2021) Supereroi, zombie, adolescenti e musicisti astronauti. Il cast messo in gioco dalle novità aquestain libreria, edicola e store online è più variegato che mai. Con un ospite d’eccezione dal mondo dei videogiochi, l’arrivo di una saga fantascientifica distopica a ritmo di musica, un manga di zombie e teenager e un supereroe italiano scatenato contro i fascisti. Cosa chiedere di più? 1. Batman/Fortnite: punto zero, di Christos Gage, Donald Mustard, AA. VV. TM & 2021 DC. All Rights ReservedI mondi deie dei videogiochi sono sempre stati adiacenti, e la Dc Comics non è nuova nel vedere utilizzare con successo le proprie icone supereroistiche all’interno di titoli di successo come Injustice, Mortal Kombat vs Dc Universe o nella serie nata con Batman: Arkham Asylum. Questa volta il ...