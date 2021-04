Icardi Juventus | il dopo CR7? Contatti avviati tra Paratici e Wanda Nara

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 24 aprile 2021)– Il futuro di Ronaldo potrebbe essere lontano da Torino. I quasi 31 milioni di euro che l’ex pupillo di Florentino Perez percepisce in quel di Torino cominciano ad essere un peso per le casse della. A maggior ragione se la squadra di Andrea Pirlo non dovesse riuscire ad ottenere il piazzamento in Champions League, obiettivo minimo stagionale. Dunque potrebbe cambiare il futuro di Ronaldo ed incrociarsi con quello di un altro grande attaccante: Mauro, sarà lui ilRonaldo? Ecco perché l’addio di, che sembrava improbabile fino a pochi mesi fa, “rischia” di diventare il necessario corollario di una stagione difficile per la Vecchia Signora, ma più in generale per il calcio mondiale, alle prese con ...