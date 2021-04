Guardia Costiera ed Enpa salvano un tasso: era finito in una cavità della diga del porto (Di sabato 24 aprile 2021) Nave bloccata nel canale di Suez, possibili effetti anche per il porto di Genova. Capitaneria in pre - allerta 27 marzo 2021 Combustibili a basso tenore di zolfo in porto, rinnovato il 'Genoa Blue ... Leggi su genovatoday (Di sabato 24 aprile 2021) Nave bloccata nel canale di Suez, possibili effetti anche per ildi Genova. Capitaneria in pre - allerta 27 marzo 2021 Combustibili a basso tenore di zolfo in, rinnovato il 'Genoa Blue ...

Advertising

enpaonlus : Bacoli, la balena sfiora il gommone e si lascia accarezzare, l'incontro è commovente - SimoneCosimi : Hanno chiesto soccorso per due giorni. Anche stavolta, nessuno è intervenuto: non l'Italia, non Malta, sorvoliamo s… - amnestyitalia : Gli stati europei hanno ritirato le proprie navi di soccorso dal Mediterraneo centrale e sequestrato le navi delle… - fendente1 : RT @enpaonlus: Bacoli, la balena sfiora il gommone e si lascia accarezzare, l'incontro è commovente - novelledisospir : RT @vlavivlava: Sia la guardia costiera libica che quella italiana sapevano che c'erano più di 100 persone su un gommone nel mezzo del Medi… -