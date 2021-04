Ginnastica, Europei 2021: Giorgia Villa e Alice D’Amato, aggredite gli staggi. Serve il colpo per la medaglia (Di sabato 24 aprile 2021) Giorgia Villa e Alice D’Amato sono pronte per andare all’arrembaggio nella Finale di Specialità alle parallele asimmettriche. Gli Europei 2021 di Ginnastica artistica entrano nella loro fase conclusiva con gli atti conclusivi sui vari attrezzi e le azzurre puntano a essere grandi protagoniste nel pomeriggio odierno (gara dalle ore 15.10 circa a Basilea). Le nostre portacolori si presentano rispettivamente col settimo e ottavo punteggio di ingresso, entrambe capaci di ottenere 13.966 in qualifica ma con un D Score differente (5.7 e 5.9). Sugli staggi, dove cadute ed errori sono sempre dietro l’angolo, può accadere di tutto e le Fate hanno le carte in regola per strabiliare. Non dobbiamo dimenticarci che Alice vinse la ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)sono pronte per andare all’arrembaggio nella Finale di Specialità alle parallele asimmettriche. Glidiartistica entrano nella loro fase conclusiva con gli atti conclusivi sui vari attrezzi e le azzurre puntano a essere grandi protagoniste nel pomeriggio odierno (gara dalle ore 15.10 circa a Basilea). Le nostre portacolori si presentano rispettivamente col settimo e ottavo punteggio di ingresso, entrambe capaci di ottenere 13.966 in qualifica ma con un D Score differente (5.7 e 5.9). Sugli, dove cadute ed errori sono sempre dietro l’angolo, può accadere di tutto e le Fate hanno le carte in regola per strabiliare. Non dobbiamo dimenticarci chevinse la ...

