Due facce della stessa medaglia: il Napoli che teme l’Inter ma travolge la Lazio (Di sabato 24 aprile 2021) 32^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 7’ rig. Insigne, 12’ Politano (Mertens), 53’ Insigne (Hysaj), 65’ Mertens (Zielinski), 70’ Immobile (Pereira), 74’ Milinkovic-Savic, 80’ Osimhen (Lozano) Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (72? Rrahmani), Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko (88? Lobotka); Politano (72? Lozano), Zielinski (82? Elmas), Insigne; Mertens (72? Osimhen) Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (83? Akpa Akpro), Leiva (58? Cataldi), Luis Alberto (65? Pereira), Fares (65? Lulic); Correa, Immobile (83? Muriqi) Al Maradona il Napoli ha mostrato, a soli quattro giorni di distanza, entrambi i suoi volti: pur passando casualmente in vantaggio contro l’Inter gli azzurri non sono riusciti a dare continuità al proprio gioco, impostando fin ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021) 32^ Giornata di Serie A Stadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 7’ rig. Insigne, 12’ Politano (Mertens), 53’ Insigne (Hysaj), 65’ Mertens (Zielinski), 70’ Immobile (Pereira), 74’ Milinkovic-Savic, 80’ Osimhen (Lozano)(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas (72? Rrahmani), Koulibaly Hysaj; Fabiàn, Bakayoko (88? Lobotka); Politano (72? Lozano), Zielinski (82? Elmas), Insigne; Mertens (72? Osimhen)(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (83? Akpa Akpro), Leiva (58? Cataldi), Luis Alberto (65? Pereira), Fares (65? Lulic); Correa, Immobile (83? Muriqi) Al Maradona ilha mostrato, a soli quattro giorni di distanza, entrambi i suoi volti: pur passando casualmente in vantaggio controgli azzurri non sono riusciti a dare continuità al proprio gioco, impostando fin ...

