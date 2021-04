Dragon Trainer, una saga per ogni età: perché vederlo nel 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) Tratto dai libri di Cressida Cowell, Dragon Trainer è un classico d’animazione Dreamworks: sempre attuale, è un must da vedere e rivedere e su cui riflettere. Per prepararci alla messa in onda della replica del primo lungometraggio su Italia 1, alcune riflessioni su un capolavoro per la critica. Draghi, vichinghi e riflessioni Hiccup, il vichingo mingherlino poco ‘guerriero’ ma molto agguerrito, ha una grande battaglia da affrontare: convincere i suoi simili che la convivenza con i draghi è possibile e che le bestie non sono cattive e rapaci, ma che obbediscono a motivi d’ordine superiore, che attentano alla loro stessa esistenza. Dragon Trainer è l’ennesimo tentativo, non sono mai troppi, di rappresentare l’altro non come nemico, ma come possibile compagno, dimostrando che la diversità non è in ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 24 aprile 2021) Tratto dai libri di Cressida Cowell,è un classico d’animazione Dreamworks: sempre attuale, è un must da vedere e rivedere e su cui riflettere. Per prepararci alla messa in onda della replica del primo lungometraggio su Italia 1, alcune riflessioni su un capolavoro per la critica. Draghi, vichinghi e riflessioni Hiccup, il vichingo mingherlino poco ‘guerriero’ ma molto agguerrito, ha una grande battaglia da affrontare: convincere i suoi simili che la convivenza con i draghi è possibile e che le bestie non sono cattive e rapaci, ma che obbediscono a motivi d’ordine superiore, che attentano alla loro stessa esistenza.è l’ennesimo tentativo, non sono mai troppi, di rappresentare l’altro non come nemico, ma come possibile compagno, dimostrando che la diversità non è in ...

