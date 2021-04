Dopo 30 anni le vendite del vinile superano quelle del cd (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo 30 anni il vinile si prende la sua rivincita. Sono infatti aumentate le sue vendite mentre sono calate quelle del cd. L’industria discografica è senza dubbio uno dei settori che ha subito più cambiamenti con l’avvento delle tecnologie digitali, il suo mercato è ormai dominato prevalentemente dallo streaming che copre circa l’80% del fatturato mentre quello del vinile rappresenta oggi l’11% di tutte le vendite di musica nel Paese ma secondo i dati Deloitte per FIMI, nel primo trimestre dell’anno 2021, le vendite del vinile hanno superato le vendite del cd con un dato che potremmo definire quasi storico perché non accadeva dal 1991. La rivincita del vinile Dopo 30 ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 24 aprile 2021)30ilsi prende la sua rivincita. Sono infatti aumentate le suementre sono calatedel cd. L’industria discografica è senza dubbio uno dei settori che ha subito più cambiamenti con l’avvento delle tecnologie digitali, il suo mercato è ormai dominato prevalentemente dallo streaming che copre circa l’80% del fatturato mentre quello delrappresenta oggi l’11% di tutte ledi musica nel Paese ma secondo i dati Deloitte per FIMI, nel primo trimestre dell’anno 2021, ledelhanno superato ledel cd con un dato che potremmo definire quasi storico perché non accadeva dal 1991. La rivincita del30 ...

