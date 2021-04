D’Aversa guarda al futuro | “Vedremo chi vuole restare o meno Io non mi pongo il problema della categoria”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 24 aprile 2021) Robertoha parlato a Sky dopo la sconfitta interna del suo Parma contro il Crotone: “Non mi creo latica, qui a Parma si è costruita una pagina importante di storia, dove dalla Serie D si è riportata la squadra in A. I tifosi sanno cosa vuol dire soffrire, e noi dobbiamo essere bravi a trasmettere questo aspetto ai giocatori. Poi per la prossima stagionechi vorrà. Cosa non è andato? E’ una squadra fragile mentalmente, forse ci sono troppi giovani e non ci sono leader che prendono in mano lo spogliatoio“. Foto: Sito Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.