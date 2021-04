Da startup a leader, per Barò Cosmetics +110% fatturato nel 2020 grazie a online (Di sabato 24 aprile 2021) Essere green ed essere antesignani nell’uso della tecnologia porta buone cose: infatti Barò Cosmetics continua a crescere e registra un boom di richieste proprio nel 2020. Un +110% di fatturato nell’anno del Covid, tutto sfruttando i soli canali dell’on-line e un prodotto che non teme il vincolo ‘entusiaste o rimborsate’. Nel 2014 l’idea di creare una linea di cosmetici a filiera cortissima Barolo-Guarene, una manciata di km, che sfruttasse il potente concentrato di polifenoli estratto dai semi d’uva biologica coltivata per produrre Barolo e capace di ostacolare l’invecchiamento cellulare, una materia prima recuperata dalla produzione vinicola dopo la fase di pigiatura e sottratta allo smaltimento, creando una virtuosa ‘economia circolare’. Due anni di ricerca scientifica affidata alla scienziata ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 aprile 2021) Essere green ed essere antesignani nell’uso della tecnologia porta buone cose: infatticontinua a crescere e registra un boom di richieste proprio nel. Undinell’anno del Covid, tutto sfruttando i soli canali dell’on-line e un prodotto che non teme il vincolo ‘entusiaste o rimborsate’. Nel 2014 l’idea di creare una linea di cosmetici a filiera cortissima Barolo-Guarene, una manciata di km, che sfruttasse il potente concentrato di polifenoli estratto dai semi d’uva biologica coltivata per produrre Barolo e capace di ostacolare l’invecchiamento cellulare, una materia prima recuperata dalla produzione vinicola dopo la fase di pigiatura e sottratta allo smaltimento, creando una virtuosa ‘economia circolare’. Due anni di ricerca scientifica affidata alla scienziata ...

