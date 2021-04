Advertising

SkySport : Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - repubblica : Superlega, Ceferin avverte i club: 'Real, Barcellona, Juve e Milan escano subito o niente Champions' - notizie_milan : Ceferin avverte Juve, Milan, Barcellona e Real: “Se scelgono la Superlega non giocheranno la Champions League” - AMinghetti : RT @SkySport: Ceferin avverte: 'Juve, Milan, Real e Barcellona via da Superlega o fuori dalla Champions' - hoverall : Ceferin avverte i ribelli: 'A chi utilizza l'hashtag #CeferinOut rischia lo shadow ban del profilo Twitter' -

Ultime Notizie dalla rete : Ceferin avverte

'Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan escano dalla Superlega o fuori dalla Champions'. Sono di fatto un ultimatum le dichiarazioni che il presidente dell'Uefa, Aleksander, ha fatto alla Associated Press. 'Se vogliono essere parte della Superlega, è evidente che non possono giocare in Champions League'.In un'intervista rilasciata all'Associated Press, il presidente della UEFA, Aleksander, manda un messaggio forte e chiaro ai club ancora in Superlega. Per seguire e interagire in DIRETTA ...Florentino Perez si lascia andare ad una lunga intervista per As: "La Superlega esiste e anche i partner che la compongono". Florentino Perez lancia un ..."La Superlega esiste e anche i partner che la compongono. Quello che abbiamo fatto è stato concederci qualche settimana di pausa per riflettere sul modo in cui alcune persone, che non vogliono perdere ...