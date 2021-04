Ascolti tv | Felicissima sera vs Top Dieci | chi vince?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 24 aprile 2021)ci riprova: dopo aver conquistato lata del venerdì settimana scorsa, battendo Rai 1 con Canzone segreta di Serena Rossi, cerca il bis. I dati auditel del 23 aprile 2021 ci riveleranno come sono andate le cose: arriverà la seconda vittoria per Pio e Amedeo nella gara aglitv del venerdì? Oppure questa volta il ritorno in primata di Carlo Conti metterà il bastone tra le ruote al duo foggiano? Non si può dire che Mediaset non abbia “aperto” il portafoglio. Ospiti così tutti insieme su Canale 5 non si vedevano da tempo: Achille Lauro forse persino alla sua primissima volta su Canale 5 se la memoria non ci inganna, in uno show di questo genere. E poi persino Francesco Totti e Claudio Baglioni insieme sul palco nello stesso momento al fianco di Pio e ...