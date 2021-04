Arrestato il giudice di Bari che definì Quattrocchi un mercenario: “6mila euro per scarcerare un boss” (Di sabato 24 aprile 2021) Colto nell’ufficio in Procura con le mani nel sacco mentre riponeva una busta contenente il denaro appena ricevuto e nascosto tra materiale cartaceo e la riponeva nelle tasche dei pantaloni. Di 6.000 mila euro il prezzo della presunta corruzione, almeno di quella. Così i carabinieri del Nucleo investigativo di Bari lo scorso 9 aprile hanno dato concretezza alle ipotesi dell’indagine che avevano in corso sul giudice del tribunale del capoluogo pugliese Giuseppe de Benedictis che oggi è stato Arrestato, in esecuzione di una misura cautelare. Il giudice aveva anche seguito il processo Tarantini che aveva coinvolto Silvio Berlusconi. Alcuni anni fa, era finito nella bufera mediatica per avere definito Fabrizio Quattrocchi un mercenario. I carabinieri lo hanno preso mentre ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Colto nell’ufficio in Procura con le mani nel sacco mentre riponeva una busta contenente il denaro appena ricevuto e nascosto tra materiale cartaceo e la riponeva nelle tasche dei pantaloni. Di 6.000 milail prezzo della presunta corruzione, almeno di quella. Così i carabinieri del Nucleo investigativo dilo scorso 9 aprile hanno dato concretezza alle ipotesi dell’indagine che avevano in corso suldel tribunale del capoluogo pugliese Giuseppe de Benedictis che oggi è stato, in esecuzione di una misura cautelare. Ilaveva anche seguito il processo Tarantini che aveva coinvolto Silvio Berlusconi. Alcuni anni fa, era finito nella bufera mediatica per avere definito Fabrizioun. I carabinieri lo hanno preso mentre ...

