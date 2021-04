«Abbiamo fatto tutto il possibile»: la Libia risponde alle critiche per il naufragio del gommone con oltre 100 migranti a bordo (Di sabato 24 aprile 2021) Al largo delle coste libiche, il 23 aprile, un’imbarcazione con oltre 100 persone a bordo non ha retto alle condizioni meteorologiche avverse: si è inabissata e, per usare le parole di Francesco Creazzo dell’Ong Sos Méditerranée, «impossibile che ci siano dei sopravvissuti». Il naufragio è avvenuto nella zona sar di competenza della Libia, accusata da più parti non aver fatto abbastanza per salvare le vite dei migranti che stavano tentando la traversata verso l’Italia. «È assolutamente falso», ha detto all’Ansa il portavoce della marina libica, Massoud Abdelsamad. Commentando la critica di inerzia, Abdelsamad ha detto che la Libia è «intervenuta nonostante le pessime condizioni meteo». Il portavoce ha raccontato cosa è accaduto dal ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Al largo delle coste libiche, il 23 aprile, un’imbarcazione con100 persone anon ha rettocondizioni meteorologiche avverse: si è inabissata e, per usare le parole di Francesco Creazzo dell’Ong Sos Méditerranée, «imche ci siano dei sopravvissuti». Ilè avvenuto nella zona sar di competenza della, accusata da più parti non averabbastanza per salvare le vite deiche stavano tentando la traversata verso l’Italia. «È assolutamente falso», ha detto all’Ansa il portavoce della marina libica, Massoud Abdelsamad. Commentando la critica di inerzia, Abdelsamad ha detto che laè «intervenuta nonostante le pessime condizioni meteo». Il portavoce ha raccontato cosa è accaduto dal ...

