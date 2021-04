A Firenze apre il "Supercazzola store", negozio dedicato ad Amici miei (Di sabato 24 aprile 2021) Un negozio dedicato a Amici miei. Nasce “Supercazzola store” che apre in via Renai a Firenze, a pochi metri da dove fu in parte girato il celebre film di Mario Monicelli. Magliette, felpe e oggettistica con loghi e frasi del film, ma anche omaggi ai film simbolo della commedia italiana: da quelli di Paolo Villaggio a quelli di Renato Pozzetto. Appena sarà possibile, si spiega in una nota, all’interno del negozio saranno organizzate presentazioni di libri, incontri con attori e un tour ‘teatralizzato’ per riscoprire Firenze attraverso i luoghi di Amici miei. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Un. Nasce “” chein via Renai a, a pochi metri da dove fu in parte girato il celebre film di Mario Monicelli. Magliette, felpe e oggettistica con loghi e frasi del film, ma anche omaggi ai film simbolo della commedia italiana: da quelli di Paolo Villaggio a quelli di Renato Pozzetto. Appena sarà possibile, si spiega in una nota, all’interno delsaranno organizzate presentazioni di libri, incontri con attori e un tour ‘teatralizzato’ per riscoprireattraverso i luoghi di

dieffepi : RT @HuffPostItalia: A Firenze apre il 'Supercazzola store', negozio dedicato ad Amici miei - HuffPostItalia : A Firenze apre il 'Supercazzola store', negozio dedicato ad Amici miei