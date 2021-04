Zona gialla, regole e regioni: cosa cambia dal 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) Zona gialla con coprifuoco alle 22 e nuove regole da lunedì 26 aprile - per ristoranti aperti a pranzo e cena all'aperto, bar, scuola e spostamenti - per Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021)con coprifuoco alle 22 e nuoveda lunedì 26- per ristoranti aperti a pranzo e cena all'aperto, bar, scuola e spostamenti - per Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, ...

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - MiC_Italia : Cultura, #MiC: dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire i musei e le aree archeologiche anche nel fine settima… - agorarai : 'Questo decreto è una presa in giro: si chiama riaperture ma le riaperture non ci sono. In zona gialla fino a ieri… - LuigiLupo16 : Io non l ho neanche percepito il covid perché sono 8 anni che sto recluso per altri problemi. Capito? Io non chiedo… - angiuoniluigi : RT @Corriere: ?? I nuovi colori delle regioni: solo due rischiano il rosso -