Vincolo quinquennale, bocciati gli emendamenti per l'assegnazione provvisoria: le speranze dei docenti sempre più ridotte (Di venerdì 23 aprile 2021) Nulla da fare sul fronte Vincolo quinquennale docenti: in Commissione Finanze e Tesoro al Senato sono stati respinti gli emendamenti che riguardavano proprio il tema del blocco di cinque anni degli insegnanti. La proposta presentata, sia dalla Lega che dal Partito democratico, ad esempio, era quella di concedere l'assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico a tutti i docenti vincolati.

