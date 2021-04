Verona | rider sfregiato per aver difeso una 17enne | raccolti più di 50mila euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Verona rider

Oltre 50mila euro, più di duemila donazioni e un budget che continua a salire , di minuto in minuto: è il risultato della raccolta fondi organizzata per Michele Dal Forno, ildiche è stato sfregiato per aver difeso una studentessa 17enne aggredita verbalmente da due coetanei. Il suo volto sfigurato, 60 punti dal naso all'orecchio, ha colpito tutta Italia ed è ...Michele Dal Forno è unsfregiato aper difendere una ragazza. Della sua storia si è parlato sui giornali. E Matteo Salvini l'ha contattato in videochiamata per dargli la sua solidarietà ed elogiare il suo gesto.Oltre 50mila euro, più di duemila donazioni e un budget che continua a salire, di minuto in minuto: è il risultato della raccolta fondi organizzata per Michele Dal Forno, il rider di Verona che è ...Alice è in camera sua, in una palazzina elegante a dieci minuti dal centro di Verona. Il nome è di fantasia ... È per difendere lei che, sabato, è intervenuto Michele Dal Forno, il rider di 21 anni ...