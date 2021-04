Vaccini anti - Covid | Ue e Pfizer verso accordo per 1 | 8 miliardi di dosi

(Di venerdì 23 aprile 2021) 'L'Unione europea lavora per un nuovo contratto con- Biontech per 1,8diper il 2021 - 2023 del vaccino- 19'. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen nel corso della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anti

Agenzia ANSA

'L'Unione europea lavora per un nuovo contratto con Pfizer - Biontech per 1,8 miliardi di dosi per il 2021 - 2023 del vaccino Covid - 19'. Lo ha annunciato Ursula von der Leyen nel corso della ...'CVnCoV", questo il nome scientifico del vaccino, sarà probabilmente il terzo vaccino- Covid ... Come viene conservato Rispetto ai duea Rna Pfizer e Moderna, il preparato di CureVac può ...Sulla questione vaccini Alessia è chiara ... ovviamente tutto questo in massima sicurezza rispettando tutte le normative anti Covid visto che non ne siamo ancora fuori". Diverse le problematiche ...E' arrivata ieri all'ospedale Misericordia di Grosseto la prima fornitura di vaccini targati Johnson & Johnson, la quarta tipologia di siero anti-Covid che sarà somministrato anche nella Asl Toscana ...