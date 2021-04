Uomini e donne, Luca prende in giro Elisabetta? Il parere di Gianni (Di venerdì 23 aprile 2021) Luca Cenerelli ancora sotto accusa a Uomini e donne. Dopo lo scontro con Angela andato in onda nella puntata di ieri, oggi il cavaliere si è trovato a discutere del suo rapporto con Elisabetta. Gianni ha di nuovo mostrato tutte le sue perplessità sul Cenerelli. La strana regola di Luca Dopo lo scontro di ieri con Angela, alla quale aveva riservato commenti poco carini sui social, oggi a Uomini e donne, Luca Cenerelli è stato ancora al centro delle discussioni. L’uomo si è trovato di fronte ad Elisabetta, la dama con cui sta uscendo da circa due mesi. La donna, in riferimento al loro rapporto ha inizialmente dichiarato: La nostra storia è nata in sordina. Da parte mia si è sviluppato un sentimento Nonostante i buoni ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 aprile 2021)Cenerelli ancora sotto accusa a. Dopo lo scontro con Angela andato in onda nella puntata di ieri, oggi il cavaliere si è trovato a discutere del suo rapporto conha di nuovo mostrato tutte le sue perplessità sul Cenerelli. La strana regola diDopo lo scontro di ieri con Angela, alla quale aveva riservato commenti poco carini sui social, oggi aCenerelli è stato ancora al centro delle discussioni. L’uomo si è trovato di fronte ad, la dama con cui sta uscendo da circa due mesi. La donna, in riferimento al loro rapporto ha inizialmente dichiarato: La nostra storia è nata in sordina. Da parte mia si è sviluppato un sentimento Nonostante i buoni ...

