Un uomo ha accoltellato e ucciso una poliziotta in un commissariato di polizia di un comune vicino a Parigi: è stato ucciso poco dopo l’aggressione (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì pomeriggio, verso le 14.30, un uomo ha accoltellato e ucciso una poliziotta all’interno del commissariato di polizia della città di Rambouillet, a circa 50 di chilometri da Parigi, in Francia. L’uomo è stato ucciso poco dopo con un colpo Leggi su ilpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Venerdì pomeriggio, verso le 14.30, unhaunaall’interno deldidella città di Rambouillet, a circa 50 di chilometri da, in Francia. L’con un colpo

Advertising

fattoquotidiano : Torre Annunziata, uomo colpito con un cric e accoltellato a morte in un parcheggio. L’ipotesi: “Ucciso per il posto… - ilpost : Un uomo ha accoltellato e ucciso una poliziotta in un commissariato di polizia di un comune vicino a Parigi: è stat… - Davide93207058 : @matteosalvinimi Oggi 4 italiani sono stati arrestatti per aver accoltellato e ucciso, un uomo italiano. Lui custod… - Carmen22877177 : RT @WTF1807: @matteosalvinimi MICHELE UOMO VERO!!!! MICHELE, RAPPRESENTI QUELLA PARTE DELL'ITALIA CHE VUOLE SOLO ESSERE DALLA PARTE GIUSTA.… - miky2911 : RT @WTF1807: @matteosalvinimi MICHELE UOMO VERO!!!! MICHELE, RAPPRESENTI QUELLA PARTE DELL'ITALIA CHE VUOLE SOLO ESSERE DALLA PARTE GIUSTA.… -