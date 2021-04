Ultime Notizie Roma del 23-04-2021 ore 13:10 (Di venerdì 23 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio soddisfare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è una delle richieste che le regioni rivolgono al premier Mario Draghi le regioni e le province autonome Inoltre prendono atto Con amarezza delle decisioni emerse in consiglio dei ministri in relazione al tema della percentuale minima per la pratica in presenza per le superiori un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di governo sono 16232 nuovi casi di coronavirus a registrare in Italia a fronte di 364804 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore ci sono stati 360 decessi Per un totale di 118357 dall’inizio della pandemia i guariti odierni sono 19125 calano di 55 Unità di terapia intensiva e mentre sono 690 in meno i pazienti ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio soddisfare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è una delle richieste che le regioni rivolgono al premier Mario Draghi le regioni e le province autonome Inoltre prendono atto Con amarezza delle decisioni emerse in consiglio dei ministri in relazione al tema della percentuale minima per la pratica in presenza per le superiori un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di governo sono 16232 nuovi casi di coronavirus a registrare in Italia a fronte di 364804 tamponi eseguiti nelle24 ore ci sono stati 360 decessi Per un totale di 118357 dall’inizio della pandemia i guariti odierni sono 19125 calano di 55 Unità di terapia intensiva e mentre sono 690 in meno i pazienti ...

