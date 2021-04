Smelter - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 aprile 2021) Chi morde una mela inimicandosi Dio nel giardino dell'Eden è in condannato alla dannazione eterna, a pagare per i suoi peccati e a soffrire amaramente tutte le pene necessarie a espiare le sue colpe. È quello che accade nelle battute iniziali di, il videogioco di debutto del team nipponico X Plus Games Limited, pubblicato da Dangen Entertainament e già conosciuto nel panorama videoludico per i titoli indipendenti come Minoria e Bug Fables. Prima che pensiate di essere di fronte a un ennesimo prodigio biblico,unisce il candore di un tipico platform in 2D vecchia scuola alla complessità di uno strategico in tempo reale, condito con un motore grafico a 16-bit per dare quel tocco vecchia scuola che non fa mai male. Leggi altro...