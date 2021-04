Serie A, oggi parte la 33a giornata. Il programma (Di sabato 24 aprile 2021) oggi parte la 33a giornata di Serie A 2020-21 con tre anticipi, ecco il programma completo: SABATO 24 APRILE Genoa-Spezia alle 15.00 Parma-Crotone alle 18.00 Sassuolo-Sampdoria alle 20.45 DOMENICA 25 APRILE Benevento-Udinese alle 12.30 Fiorentina-Juventus alle 15.00 Inter-Hellas Verona alle 15.00 Cagliari-Roma alle 18.00 Atalanta-Bologna alle 20.45 LUNEDI’ 26 APRILE Torino-Napoli alle 18.30 Lazio-Milan alle 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021)la 33adiA 2020-21 con tre anticipi, ecco ilcompleto: SABATO 24 APRILE Genoa-Spezia alle 15.00 Parma-Crotone alle 18.00 Sassuolo-Sampdoria alle 20.45 DOMENICA 25 APRILE Benevento-Udinese alle 12.30 Fiorentina-Juventus alle 15.00 Inter-Hellas Verona alle 15.00 Cagliari-Roma alle 18.00 Atalanta-Bologna alle 20.45 LUNEDI’ 26 APRILE Torino-Napoli alle 18.30 Lazio-Milan alle 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : È ufficiale: ci prendono in giro e indirizzano le partite come vogliono. Ora sappiamo che il #VAR avrebbe dovuto di… - Einaudieditore : Finalmente! Da oggi su @skyatlantic la serie di Niccolò Ammaniti tratta dal suo romanzo Anna. Stanotte so cosa fare. - OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - Roxas_223 : Ho visto cosa propone oggi la Serie A e mi sta venendo la depressione Eh ma la Superlega - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Sabato 24 aprile 2021: Serie A in primo piano -