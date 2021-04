Sentite Danilo | Non ho gradito le minacce di Uefa e Fifa

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il difensore della Juventus,Luiz da Silva, parla in esclusiva a Sky del progetto Superlega e delle ripercussioni che ha creato a livello internazionale

Il difensore della Juventus, Danilo Luiz da Silva, parla in esclusiva a Sky del progetto Superlega e delle ripercussioni che ha creato a livello internazionale. Danilo: "Sì alla Super League, serve un cambiamento. Mi sono sentito minacciato da FIFA e UEFA". Le parole del calciatore della Juventus Intervistato da Sky Sport, il difensore della Juventus Danilo è ...