Salvini è fuori controllo. Ormai l’ha capito pure Draghi. SuperMario tra l’incudine della Lega e il martello delle Regioni (Di venerdì 23 aprile 2021) E anche Mario Draghi, dopo Giuseppe Conte, ha scoperto chi è Matteo Salvini. L’amara constatazione su chi sia, rispetto al suo predecessore col quale il leader della Lega arrivò al clamoroso strappo nella Ormai nota estate del Papeete a poco più di un anno dall’insediamento del governo gialloverde, è arrivata addirittura ad appena due mesi dal giuramento. Salvini è fuori controllo. Ormai l’ha capito pure Draghi Lo strappo di Salvini che sul decreto Riaperture fa astenere i ministri leghisti in Consiglio dei ministri – nonostante la mediazione del solito Giancarlo Giorgetti- ufficialmente perché il coprifuoco resta alle 22, è un colpo basso a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) E anche Mario, dopo Giuseppe Conte, ha scoperto chi è Matteo. L’amara constatazione su chi sia, rispetto al suo predecessore col quale il leaderarrivò al clamoroso strappo nellanota estate del Papeete a poco più di un anno dall’insediamento del governo gialloverde, è arrivata addirittura ad appena due mesi dal giuramento.Lo strappo diche sul decreto Riaperture fa astenere i ministri leghisti in Consiglio dei ministri – nonostante la mediazione del solito Giancarlo Giorgetti- ufficialmente perché il coprifuoco resta alle 22, è un colpo basso a ...

