Roma | Calenda rilancia voce e punzecchia il Pd | ' niente primarie e Zingaretti candidato' 2

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Del resto, che intorno al nome dici siano grandi manovre al Nazareno non è più un mistero. Andrea Orlando lo ha detto esplicitamente ("io spero molto che ci sia, sarebbe una carta forte da giocare"), come anche Matteo Orfini. E che la 'pratica' sia bene in vista sul tavolo di Letta, è evidente: "Sceglieremo il nostronelle prossime settimane con le", ha detto il leader dem al 'Pais', spiegando: "Non credo chepossa essere ilunitario. Sembra che lui non sia disposto a partecipare" alle. E così si torna a, che approfittando degli 'stop and go' del Pd asi è rivolto "per l'ultima volta" a Letta via Twitter: "Lascia stare le velleità di alleanza con i 5S e ...

Advertising

repubblica : Scandalo cimiteri, Raggi costretta a convocare Ama. Calenda: 'Mai un'assunzione di responsabilità' - CarloCalenda : Da 6 mesi stiamo girando la città, ascoltando i romani e studiando soluzioni concrete ai problemi. Basta bandierine… - ilfoglio_it : 'Facciamo una squadra di persone competenti, lascia stare l'alleanza con il M5s e le primarie', ha scritto il candi… - Marilen97832318 : RT @Lucrezi97533276: #Letta chiude definitivamente alla possibilità che Calenda diventi il candidato del centrosinistra a Roma . Per fortun… - Carla24706557 : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Da elettrice del PD che non ha mai digerito l'alleanza con i 5s, posso solo dire che… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

"La verità è cheè un pasticcione "conclude Cirinnà - che arrivando all'ultimo momento non è in grado di orientarsi neanche su. Gli abbiamo chiesto di partecipare alle primarie e stizzito ha risposto che ...Lo ha detto Carloa SkyTg24 parlando della primarie del centrosinistra per il candidato sindaco diSembra che lui non sia disposto a partecipare" alle primarie. E così si torna a Calenda, che approfittando degli 'stop and go' del Pd a Roma si è rivolto "per l'ultima volta" a Letta via Twitter: ...Sono 6 mesi che vanno avanti così. Io da 6 mesi vado in giro per Roma a fare le mie proposte. Non ho intenzione di passare 3 mesi a dire quanto è cattivo uno e quanto è buono un altro". Lo ha detto ...