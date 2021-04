Riaperture, per gli esperti di Speranza a fine maggio l’Italia tornerà arancione e rossa (Di venerdì 23 aprile 2021) Riaperture, da La Stampa arriva l’ultimo, inquietante retroscena. Secondo cui, per Speranza e il suo team, a fine maggio l’Italia tornerà arancione e rossa. E quindi, potrebbero esserci nuove chiusure all’orizzonte per la fine del prossimo mese… Del resto, nell’era Draghi il Cts è esautorato. Ormai è praticamente una certezza. L’ultima conferma, secondo un retroscena pubblicato da La Stampa, arriverebbe proprio dall’ultimo teso confronto, in materia di Riaperture. E dunque, di sport e di attività all’aperto, tra il premier e il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e sempre più riservato portavoce del Cts. Lo scambio di battute, che tradisce la diversità delle posizioni in campo, è in questo senso eloquente. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021), da La Stampa arriva l’ultimo, inquietante retroscena. Secondo cui, pere il suo team, a. E quindi, potrebbero esserci nuove chiusure all’orizzonte per ladel prossimo mese… Del resto, nell’era Draghi il Cts è esautorato. Ormai è praticamente una certezza. L’ultima conferma, secondo un retroscena pubblicato da La Stampa, arriverebbe proprio dall’ultimo teso confronto, in materia di. E dunque, di sport e di attività all’aperto, tra il premier e il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss e sempre più riservato portavoce del Cts. Lo scambio di battute, che tradisce la diversità delle posizioni in campo, è in questo senso eloquente. ...

Advertising

borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - PiazzapulitaLA7 : 'Non ci sono i numeri per riaprire' Andrea Crisanti - SalernoSal : Tutti vorremmo tornare al più presto ad una vita normale. Tutti siamo per le riaperture. L’ultima estate l’abbiamo… - IrridenteL : RT @GiancarloDeRisi: Al notista politico del giornalone non è parso vero attaccare Salvini e Fedriga per il NO al coprifuoco e alle mezze r… - IlGassi : @Gitro77 Mi sono stufato di uno stato dove non viene garantita né la libertà né la salute. Le riaperture vanno pret… -