Prossimo turno Serie A 2020 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 33ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 33ª Giornata (24-26 aprile) Sabato 24 aprile Ore 15.00, GENOA-SPEZIA (SKY) Ore 18.00, PARMA-CROTONE (SKY) Ore 20.45, SASSUOLO-SAMPDORIA (DAZN) Domenica 25 aprile Ore 12.30, BENEVENTO-UDINESE (DAZN) Ore 15.00, FIORENTINA-JUVENTUS (SKY) Ore 15.00, INTER-FIORENTINA (DAZN) Ore 18.00, CAGLIARI-ROMA (SKY) Ore 20.45, ATALANTA-BOLOGNA (SKY) Lunedì 26 aprile Ore 18.30, TORINO-NAPOLI (SKY) Ore 20.45, LAZIO-MILAN (SKY) L'articolo proviene da Calcio News 24.

