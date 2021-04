Perché definire Berlusconi “delinquente” non è diffamatorio: la sentenza (Di venerdì 23 aprile 2021) Dare a Silvio Berlusconi del “delinquente” non è diffamazione: a stabilirlo è la sentenza del giudice civile di Roma. Vediamo le motivazioni. Credit: Giorgio Cosulich/Getty ImagesIl giudice civile del Tribunale di Roma, Damiana Colle, ha rigettato la citazione civile di Silvio Berlusconi contro Massimo Fini, Marco Travaglio, Peter Gomez e la società editrice del Fatto Quotidiano, condannandolo a pagare più di 10mila euro di spese legali. Secondo le motivazioni della sentenza, definire il leader di Forza Italia “delinquente” non è diffamatorio o ingiurioso, neanche nel caso in cui vengano aggiunte le parole “malavitoso”, “pregiudicato” o “terrorista”. A renderlo noto è un articolo de Il Fatto Quotidiano firmato da Vincenzo Iurillo. Ti ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) Dare a Silviodel “” non è diffamazione: a stabilirlo è ladel giudice civile di Roma. Vediamo le motivazioni. Credit: Giorgio Cosulich/Getty ImagesIl giudice civile del Tribunale di Roma, Damiana Colle, ha rigettato la citazione civile di Silviocontro Massimo Fini, Marco Travaglio, Peter Gomez e la società editrice del Fatto Quotidiano, condannandolo a pagare più di 10mila euro di spese legali. Secondo le motivazioni dellail leader di Forza Italia “” non èo ingiurioso, neanche nel caso in cui vengano aggiunte le parole “malavitoso”, “pregiudicato” o “terrorista”. A renderlo noto è un articolo de Il Fatto Quotidiano firmato da Vincenzo Iurillo. Ti ...

