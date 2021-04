Oggi i nuovi colori: ecco le Regioni pronte a passare in zona gialla. La Sardegna resta in rosso (Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l’Italia torna a colorarsi di giallo per effetto del nuovo decreto Covid sulle riaperture. Sono tredici le Regioni e Province autonome che, sulla base dei dati del monitoraggio che sarà presentato Oggi dall’Istituto superiore di sanità (Iss), dovrebbero passare alla fascia più bassa di rischio, con relativo allentamento delle misure anti Covid: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Hanno numeri compatibili con la zona gialla anche Campania e Toscana, pur con un indice Rt molto vicino a 1 e una incidenza di casi sopra i 200 per 100 mila abitanti. In bilico tra arancione e giallo Calabria e Basilicata. La Puglia abbandona il rosso per ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l’Italia torna a colorarsi di giallo per effetto del nuovo decreto Covid sulle riaperture. Sono tredici lee Province autonome che, sulla base dei dati del monitoraggio che sarà presentatodall’Istituto superiore di sanità (Iss), dovrebberoalla fascia più bassa di rischio, con relativo allentamento delle misure anti Covid: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Hanno numeri compatibili con laanche Campania e Toscana, pur con un indice Rt molto vicino a 1 e una incidenza di casi sopra i 200 per 100 mila abitanti. In bilico tra arancione e giallo Calabria e Basilicata. La Puglia abbandona ilper ...

Advertising

virginiaraggi : .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri… - INPS_it : #AnteprimaStampa È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 eu… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 aprile: 16.232 nuovi casi e 360 morti - IvoLandi : RT @virginiaraggi: .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri, qui… - ienapriski : RT @virginiaraggi: .@matteosalvinimi non basta urlare 'ao' per far dimenticare anni di insulti e 'Roma ladrona'. Mentre tu chiacchieri, qui… -