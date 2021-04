Milan, il rinnovo di Ibrahimovic è romantico: “Resto tutta la vita qui” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Milan brinda al rinnovo di Ibrahimovic. La società rossonera, tramite un comunicato stampa, ha ufficializzato la continuazione del matrimonio sportivo per l’asso svedese che vestirà la maglia dei meneghini anche il prossimo anno. Una gioia immensa da ambo le parti: l’ex Los Angeles Galaxy dovrebbe guadagnare 7 milioni di euro. Milan, rinnovo Ibrahimovic: “Qui mentalità giusta” Ecco le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, uscite sull’Ansa, postate come anticipazione dell’intervista ai canali tematici del Milan: “È come casa mia. Se posso restare tutta la vita Resto. Mi sento molto felice, sto molto bene. Come mi fanno sentire le persone che lavorano nel club, i miei compagni, il mister, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilbrinda aldi. La società rossonera, tramite un comunicato stampa, ha ufficializzato la continuazione del matrimonio sportivo per l’asso svedese che vestirà la maglia dei meneghini anche il prossimo anno. Una gioia immensa da ambo le parti: l’ex Los Angeles Galaxy dovrebbe guadagnare 7 milioni di euro.: “Qui mentalità giusta” Ecco le dichiarazioni di Zlatan, uscite sull’Ansa, postate come anticipazione dell’intervista ai canali tematici del: “È come casa mia. Se posso restarela. Mi sento molto felice, sto molto bene. Come mi fanno sentire le persone che lavorano nel club, i miei compagni, il mister, i ...

