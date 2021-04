Advertising

TV7Benevento : Migranti: Satta (Upc), 'accordi con Tripoli non funzionano, fallimento Governi precedenti'... -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Satta

Metro

...//www.facebook.com/Aida--Flores-43898953207/ Pagina evento Facebook https://www.facebook.com/... quando ancora non c'erano tutti questie queste tragedie. In ' Senza Voce' " ancora - parlo ......//www.facebook.com/Aida--Flores-43898953207/ Pagina evento Facebook https://www.facebook.com/... quando ancora non c'erano tutti questie queste tragedie. In ' Senza Voce' " ancora - parlo ...Assistiamo a un totale menefreghismo da parte del governo sulle sorti dei migranti che lasciano l'Africa”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta.Si intitola “ Senza voce ” il nuovo videoclip di Aida Satta Flores , che uscirà giovedì in occasione della giornata internazionale della Terra. Il videoclip del brano è stato girato su tetti e terrazz ...