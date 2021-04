Martin | triplice operazione ok dopo la caduta in Portogallo Punta a rientrare al Mugello

(Di venerdì 23 aprile 2021) Intervento riuscito per Jorge, il pilota Ducati Pramac sottoposto ad unalanel GP del, in cui aveva riportato fratture multiple. I medici avevano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Martin triplice

Quotidiano.net

Intervento riuscito per Jorge, il pilota Ducati Pramac sottoposto ad unaoperazione dopo la caduta nel GP del Portogallo, in cui aveva riportato fratture multiple. I medici avevano deciso di ritardare gli ...Al termine del 2019 l'approdo incifra non sembrava così lontano, poi le cose si sono ...di Mauro Mantegazza) Griglia di partenza Motogp/ Strepitosa pole position di Jorge! (Gp Doha) ...Intervento riuscito per Jorge Martin, il pilota Ducati Pramac sottoposto ad una triplice operazione dopo la caduta nel GP del Portogallo, in cui aveva riportato fratture multiple. I medici avevano ...Tito Rabat quest’anno è impegnato nel campionato mondiale Superbike con la Panigale V4 R del Barni Racing Team, a cui va il ringraziamento di Pramac Racing e di Ducati per la disponibilità e la collab ...