Mario Biondi e il boicottaggio radio: «Non mi pento di nulla, vorrei un po' di spazio per tutti» (Di venerdì 23 aprile 2021) «Ma come, dici queste cose proprio a tu canti in inglese? Io mica ho detto che mi fa schifo la musica inglese o americana, non ho alcuna avversità con la musica straniera, anzi, ho semplicemente detto di sostenere la musica di casa nostra, che è in un periodo difficile: basta affacciarsi dalla finestra per vedere che non c'è più musica dal vivo, da nessuna parte». Mario Biondi, che abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trova nella sua casa di Parma, ha voglia di fare chiarezza rispetto alle polemiche social che lo hanno visto coinvolto nei giorni scorsi. Il crooner catanese ha invitato i suoi follower a boicottare le radio che programmano in prevalenza musica straniera con questo post, decisamente poco diplomatico: «Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 aprile 2021) «Ma come, dici queste cose proprio a tu canti in inglese? Io mica ho detto che mi fa schifo la musica inglese o americana, non ho alcuna avversità con la musica straniera, anzi, ho semplicemente detto di sostenere la musica di casa nostra, che è in un periodo difficile: basta affacciarsi dalla finestra per vedere che non c'è più musica dal vivo, da nessuna parte»., che abbiamo raggiunto telefonicamente mentre si trova nella sua casa di Parma, ha voglia di fare chiarezza rispetto alle polemiche social che lo hanno visto coinvolto nei giorni scorsi. Il crooner catanese ha invitato i suoi follower a boicottare leche programmano in prevalenza musica straniera con questo post, decisamente poco diplomatico: «Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mario Biondi nuova bandiera del sovranismo, lui che non ha mai cantato una canzone in italiano in vita sua, manco s… - fabiocaninoreal : Scusate così per sapere...ma Mario Biondi, quello che vorrebbe boicottare le radio italiane che non trasmettono ab… - gpoglio : Mario Biondi e il boicottaggio radio: «Non mi pento di nulla, vorrei un po' di spazio per tutti» - stefanodonno75 : Radio iQdB - il blog tra musica e parole de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: Mario Biondi - Smooth O… - stefanodonno75 : Radio iQdB - il blog tra musica e parole de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: Mario Biondi - Shine On… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Biondi Gdshow al Teatro antico di Taormina, cast sempre più ricco ... Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mario Biondi, e, appunto Manlio Dov protagonisti di una ...

VOTO PROVINCIA L'AQUILA, PARTE LA CORSA: CARUSO E FEDERICO IN POLE NEL CENTRODESTRA ... a seguito del decreto legge del consiglio dei Ministri 183 su proposta del premier Mario Draghi e ... a cominciare da L'Aquila, dove è sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d'Italia, il punto di forza ...

Mario Biondi: «Sulla musica italiana sono stato frainteso, Selvaggia Lucarelli fomenta gli haters» ilmessaggero.it Mario Biondi: “Boicottate le radio che non passano musica italiana” Un post su di Instagram di Mario Biondi che invitava le persone a boicottare le radio che non passano musica italiana ha acceso le polemiche ...

Tag: mario biondi Il network Lascimmiapensa™ è uno dei principali riferimenti online in Italia per quanto riguarda l'informazione indipendente sul mondo del cinema e dell’intrattenimento. E non solo.

... Paolo Belli e Big Band, Massimo Lopez, il comico Roberto Lipari, il tenore messinese Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici,, e, appunto Manlio Dov protagonisti di una ...... a seguito del decreto legge del consiglio dei Ministri 183 su proposta del premierDraghi e ... a cominciare da L'Aquila, dove è sindaco Pierluigidi Fratelli d'Italia, il punto di forza ...Un post su di Instagram di Mario Biondi che invitava le persone a boicottare le radio che non passano musica italiana ha acceso le polemiche ...Il network Lascimmiapensa™ è uno dei principali riferimenti online in Italia per quanto riguarda l'informazione indipendente sul mondo del cinema e dell’intrattenimento. E non solo.