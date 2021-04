Mantova, sequestra una donna per un giorno intero: arrestato (Di venerdì 23 aprile 2021) Mantova, 23 aprile 2021 - Ha tenuto segregata per quasi 24 una sua connazionale : i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova hanno arrestato il marocchino E. B. , 42 anni, con le ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 aprile 2021), 23 aprile 2021 - Ha tenuto segregata per quasi 24 una sua connazionale : i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihannoil marocchino E. B. , 42 anni, con le ...

Bardolino, condannato per ricettazione e rapina: arrestato un 38enne ... commessi nel 2006 nella provincia di Mantova . I carabinieri di Bardolino, ricevuto l'ordine di ... Gdf sequestra 50 mln beni in 3 regioni:… Ricercato da 5 anni, beccato mentre dormiva in auto&...

Mantova, sequestra una donna per un giorno intero: arrestato IL GIORNO Mantova, mediatrice culturale legata e sequestrata per 24 ore: arrestato 42enne Ora l’uomo, un richiedente asilo pure di origine marocchina, si trova in carcere a Mantova con le accuse di sequestro di persona, rapina, violenza privata e lesioni personali. L’episodio si è ...

Mantova, sequestra e aggredisce una donna per un giorno intero: arrestato 42enne già ai domiciliari In poco tempo l'atteggiamento dell'uomo, un 42enne originario anche lui del Marocco ma residente in provincia di Mantova, è diventato aggressivo ... Per l'uomo sono scattate le manette: è accusato di ...

