Maire Tecnimont, nuovo contratto da Total Corbion per impianto in Francia (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Maire Tecnimont, gruppo attivo nell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, ha annunciato che la sua controllata NextChem si è aggiudicata un contratto da Total Corbion (joint venture al 50% tra Total e Corbion) per realizzare un Front End Engineering Design per un impianto di 100.000 tonnellate annue di Acido Polilattico (PLA) a Grandpuits, Francia. L’esperienza di Maire Tecnimont nella polimerizzazione di plastiche tradizionali insieme al portfolio di NextChem di soluzioni innovative per la chimica verde garantisce il know-how necessario per gestire un’iniziativa industriale di questo tipo, sottolinea il gruppo in una nota. “Questo contratto è la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) –, gruppo attivo nell’impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture, ha annunciato che la sua controllata NextChem si è aggiudicata unda(joint venture al 50% tra) per realizzare un Front End Engineering Design per undi 100.000 tonnellate annue di Acido Polilattico (PLA) a Grandpuits,. L’esperienza dinella polimerizzazione di plastiche tradizionali insieme al portfolio di NextChem di soluzioni innovative per la chimica verde garantisce il know-how necessario per gestire un’iniziativa industriale di questo tipo, sottolinea il gruppo in una nota. “Questoè la ...

Advertising

DividendProfit : Maire Tecnimont, nuovo contratto da Total Corbion per impianto in Francia - ih_community : Maire Tecnimont: accordo per lo sviluppo di un impianto di biopolimeri in Russia. I legali - - icp_magazine : Maire Tecnimont, accordo per un impianto di biopolimeri in Tatarstan - PolimericaNews : RT @PolimericaNews: Maire Tecnimont, attraverso le controllate NextChem e MET Development, ha siglato un accordo con MC TAIF JSC (TAIF) per… - roeroelectric : Maire Tecnimont, nuovo impianto di polimeri biodegradabili nel Tatarstan #EnergiaAmbiente -