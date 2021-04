La vergogna dell'Europa nel sud del Mediterraneo: 100 migranti annegati, sos non raccolti da nessuno (Di venerdì 23 aprile 2021) Ancora una strage al largo delle coste libiche. Frontex si giustifica: 'Abbiamo allertato Italia, Malta e Libia' mentre l'Onu accusa: 'Gli Stati si sono rifiutati di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ancora una strage al largoe coste libiche. Frontex si giustifica: 'Abbiamo allertato Italia, Malta e Libia' mentre l'Onu accusa: 'Gli Stati si sono rifiutati di ...

Advertising

ElisaFionda1 : RT @Misurelli77: L'ultima Vergogna dell'Europa. Presa in ostaggio da 4 sovranisti da operetta. 'Noi soccorritori in mezzo a un mare di cada… - Elleenne1 : RT @Misurelli77: L'ultima Vergogna dell'Europa. Presa in ostaggio da 4 sovranisti da operetta. 'Noi soccorritori in mezzo a un mare di cada… - Papaver37246158 : RT @MarianoDeCarlo1: 130 persone sono morte inghiottite dal #Mediterreneo nell'indifferenza dell'#Europa. Una strage che si poteva evitare.… - Maria15112786 : RT @N_i_c_o_la: 130 persone annegate nel silenzio complice dell'Europa #vergogna - fmaddalo : RT @Misurelli77: L'ultima Vergogna dell'Europa. Presa in ostaggio da 4 sovranisti da operetta. 'Noi soccorritori in mezzo a un mare di cada… -